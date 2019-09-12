Горожане связывают покраску деревьев с визитов в город высоких гостей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Когалыме, который называют столицей нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», в зеленый цвет покрасили городские елки и траву. Об этом местные жители рассказали в соцсетях, выложив видеозапись в YouTube.

«Вот видно — крашеная трава и елка. Даже ствол покрасили», — комментирует видео голос за кадром.

Судя по записи, крашеные деревья растут на площади, недалеко от знака, установленного в честь 25-летия «ЛУКОЙЛа». Любопытно, что произошло это незадолго до приезда в Когалым губернатора Югры Натальи Комаровой, министра спорта Павла Колобкова и президента нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Аликперова.

Получить комментарий в администрации Когалыма не удалось. В приемной главы города не ответили на звонки журналиста агентства.

Ранее «URA.RU» писало, что в ХМАО приехал министр спорта Колобков. Он принял участие в открытии кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске, а в Когалыме вместе с Алекперовым и губернатором Комаровой заложил памятный камень на месте будущего спорткомплекса.