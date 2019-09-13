Челябинский губернатор ликвидировал структуру, купившую вертолет Юревичу

Самой известной операцией фонда имущества стал покупка вертолета для экс-главы региона Михаила Юревича (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной фонд имущества, занимавшийся закупками, а также приватизацией и сдачей в аренду госимущества региона, упразднен. Соответствующее распоряжение правительства Южного Урала подписал 13 сентября губернатор Алексей Текслер.

«Ликвидировать в установленном законом порядке государственное специализированное бюджетное учреждение „Челябинский областной фонд имущества“», — говорится в тексте документа, опубликованном на официальном портале деловой информации.

В связи с тем, что организация торгов после изменений федерального законодательства вошла в полномочия непосредственно минимущества, смысл существования фонда как «дочки» министерства свелся почти к нулю. Его директор Полина Морозова, по информации «URA.RU», лишится работы, а часть сотрудников учреждения перейдет в минимущества.

Государственное бюджетное государственное учреждение (ГГБУ) «Фонд имущества» функционировало с 1998 года. Самой известной его сделкой стало приобретение в 2011 года вертолета Bell-429 за 289 млн рублей для экс-губернатора Михаила Юревича. Сменивший его Борис Дубровский распорядился продать геликоптер, который за 245 млн рублей купил один из олигархов. До этого момента из бюджета области на содержание воздушного судна уходило 55 млн рублей в год.