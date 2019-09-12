Марчевского не позвали на премьеру в Екатеринбургский цирк, который он отвоевал

По словам экс-директора, он не имеет к новой постановке никакого отношения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в екатеринбургском цирке

Бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский не будет присутствовать на премьере нового сезона в Екатеринбургском цирке. Об этом «URA.RU» сообщил сам Марчевский.

«Я не имею к этому отношения — постановку делали без меня, — заявил он „URA.RU“. — Я сейчас в Москве — занят в подготовке спектакля к 100-летию российского цирка на Цветном бульваре».

Премьера программы «Белые львы Африки», которая откроет новый сезон в Екатеринбургском цирке, состоится 13 сентября. В этот же день пройдет первая пресс-конференция, которую даст новый директор цирка Татьяна Бортникова с помощниками.

«Спикеры озвучат планы по дальнейшему развитию предприятия, поделятся информацией о предстоящих гастролях цирковых артистов, расскажут о новой политике администрации цирка по работе с представителями СМИ», — рассказали «URA.RU» в екатеринбургском цирке.

Смена власти в цирке Екатеринбурга произошла осенью 2018 года: учреждение возглавил 35-летний Александр Авраменко из Самары, однако Анатолий Марчевский отказался уходить с должности. Тогда Росгосцирк стал указывать на нарушения в работе Марчевского — в феврале его уволили «по статье».

Однако в марте произошла смена руководства в самом Росгосцирке — его возглавил экс-топ-менеджер «Данона» Владимир Шемякин (говорят, не без помощи Марчевского), а сам Марчевский стал его помощником. В августе новым директором цирка в Екатеринбурге назначили Татьяну Бортникову, ранее возглавлявшую Тульский и Рязанский цирки.