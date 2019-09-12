Челябинского подростка унесло в открытое море во время шторма в Крыму

Подростка из Магнитки унесло в открытое море в Крыму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спасатели из Керчи ищут 15-летнего магнитогорца, которого унесло в открытое море во время купания. Его брата удалось спасти, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главного следственного управления СКР по Крыму.

«Двое братьев, прибывших на полуостров на отдых из Магнитогорска (Челябинская область — прим. ред.) вместе с семьей, около 16 часов 10 сентября в шторм отправились купаться на дикий пляж Керчи в районе маяка. Из-за неблагоприятных погодных условий, купающиеся начали тонуть. 22-летнего молодого человека спасатели вытащили из воды. Он находится в больнице. Поиски его 15-летнего брата продолжаются», — рассказали силовики.

Сотрудники следственного отдела по городу Керчи начали проверку обстоятельств происшествия.