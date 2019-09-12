Спортсменка решила избавиться от стоящего без дела люксового авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина, получившая серебряную медаль на Олимпиаде в Сочи, продает подарок президента России — BMW X4. Об этом она сообщила в Instagram.

Под объявлением стоит сразу несколько тэгов: #КомандаРосиии2018; #резинавподарок; #эксклюзив; #подарокпрезидента. «Мне жалко машину, стоит — не пользуюсь! Да и парковку занимает! Скоро зима, каждое место важно», — отвечает спортсменка на вопросы в комментариях. Цену автомобиля публично она предпочитает не называть. На телефонный звонок корреспондента «URA.RU» Фаткулина не ответила.

140 люксовых BMW — X4 и X5 — российские спортсмены получили в качестве «утешительного приза» после Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане, куда не были допущены из-за конфликта с МОК. Фаткулиной, как серебряной призерке прошлой Олимпиады, достался кроссовер серии X4. Видео с церемонии награждения она разместила в соцсетях.