В суде начали рассматривать дело «Бухты Квинс» без барда Новикова

Дело Новикова было закрыто Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело барда Новикова

В Кировском суде Екатеринбурга стартовал процесс по делу жилищного кооператива «Бухта Квинс». На скамье подсудимых один человек — бывший экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Шансонье Адександр Новиков, который до недавнего времени являлся подельником Шилиманова, в суде не было.

«Возмущаться уже нет сил. Прокуратура билась и добилась того, чтобы Новиков избежал уголовной ответственности. Поэтому я выразила недоверие судье в процессе, так как она выходец из прокуратуры, работала там до 2015 года. Стоит добавить, что Кировский суд при этом считается менее коррумпированным, чем другие суды города», — заявила «URA.RU» председатель ЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова.

Ранее «URA.RU» писало, строительство ЖСК «Бухта Квинс» началось в 2008 году на территории 4.6 га, принадлежавшем Новикову. Финансирование велось через созданное ООО «Домбери», где Шилиманов стал директором. В 2011 году строительство прекратилось. Александра Новикова, его компаньона Михаила Шилиманова и бухгалтера Ларису Ассонову обвинили в мошенничестве в особо крупном размере — хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс». По данным следствия были похищены 54 млн пайщиков. Против Новикова и Шилиманова дала показания Лариса Ассонова. Она пошла на сделку со следствием, рассказала, как отвозила деньги домой Новикову и Шилиманову. В итоге Ассоновой дали минимальный срок — 4 года колонии.

«URA.RU» писало, что материалы дела прокуратура несколько раз возвращала следователю до тех пор, пока из дела не исчез Новиков.