Путин: слюнтяй не может быть президентом России

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Визит Президента РФ Владимира Путина на
Владимир Путин считает, что слабый человек не смог бы править странойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что слюнтяй не может стоять во главе государства, где проживают достойные граждане. Об этом Путин рассказал на встрече с ополченцами из Дагестана, похвалив их за доблесть и мужество.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется, это по-другому невозможно», — передает слова Путина РИА «Новости».

В четверг президент России провел встречу в Ботлихе и пообщался с ополченцами, которые боролись против террористов в августе—сентябре 1999 года, передает Nation News. Один из ополченцев отметил, что в Дагестане гордятся таким президентом. На это Путин заявил, что силы ему дают сами граждане страны. Ранее президент России поручил правительству приравнять к ветеранам дагестанских ополченцев, напоминает RT.

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