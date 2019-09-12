Путин: слюнтяй не может быть президентом России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что слюнтяй не может стоять во главе государства, где проживают достойные граждане. Об этом Путин рассказал на встрече с ополченцами из Дагестана, похвалив их за доблесть и мужество.
«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется, это по-другому невозможно», — передает слова Путина РИА «Новости».
В четверг президент России провел встречу в Ботлихе и пообщался с ополченцами, которые боролись против террористов в августе—сентябре 1999 года, передает Nation News. Один из ополченцев отметил, что в Дагестане гордятся таким президентом. На это Путин заявил, что силы ему дают сами граждане страны. Ранее президент России поручил правительству приравнять к ветеранам дагестанских ополченцев, напоминает RT.