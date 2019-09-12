Сотрудница жилиспекции Прикамья получает угрозы от неизвестных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Третий раз за месяц сотрудница инспекции государственного жилищного надзора Пермского края получает угрозы от неизвестных, сообщил «URA.RU» начальник надзорного органа Александр Евсюков. Он рассказал, что подъезд и двери квартиры, где живет женщина, исписаны угрозами и оскорблениями.

«Мы связываем такое поведение злоумышленников с профессиональной деятельностью нашего сотрудника. Подобные противоправные действия могут быть следствием того, что мы пресекаем и не допускаем к управлению домами недобросовестные управляющие компании, что, несомненно, не нравится их руководству и владельцам», — заявил «URA.RU» Евсюков. Он пояснил, что различные надписи делают сразу на нескольких этажах, в том числе на входной двери в квартиру и подъезд.

Евсюков уточнил, что соответствующее заявление в правоохранительные органы уже написано. Начальник инспекции отмечает закономерность подобных посланий — они появляются после того, как проходят судебные заседания, подтверждающие законность лишения лицензии той или иной управляющей компании города.

Входная дверь в подъезд сотрудницы ИГЖН Пермского края Фото: читатель «URA.RU»

Все стены подъезда исписаны оскорбляющими надписями Фото: читатель «URA.RU»