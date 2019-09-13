«Дочка» Газпрома потратит 82 миллиона на уборщиков

Персонал, убирающийся в «дочке» Газпрома, должен иметь профессиональное образование
Руководство завода «Тюменские моторостроители» (владелец — «Газпром центрремонт») планирует потратить на уборку помещений и территории предприятия 82 млн рублей. Соответствующий лот размещен на официальном портале госзакупок.
Согласно документации к закупке, работы нужно будет провести с 1 февраля 2020 по 31 декабря 2022 года. Общая площадь помещений (офисы, производства, места общего пользования) составляет более 80 тыс. кв. метров. В лоте отдельно прописано, что «персонал, оказывающий услуги уборки, желательно должен иметь профессиональное образование и/или профессиональную подготовку». Подрядчик будет определен 18 сентября.
В компанию был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ на него пока не получен.