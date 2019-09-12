В Тюмени пересмотрят арест высокопоставленного полицейского

Дмитрий Габов продолжит сидеть в СИЗО Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский суд решил не отправлять под стражу сотрудника полиции Дмитрия Габова, которого обвиняют в вымогательстве 85 миллионов рублей. До вынесения нового судебного решения заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции тюменской полиции останется в СИЗО.

«Постановление об избрании меры пресечения, [которое было вынесено] в марте, признали незаконным и отменили его. Пока Дмитрий Габов находится в СИЗО, но по каким основаниям — непонятно», — цитирует адвоката полицейского Мамикона Минасяна 72.RU.

По мнению юриста, Габов находится под стражей без каких-либо правовых оснований и при этом является действующим офицером и защитником отечества. Ранее Минасян рассказал, что недоволен условиями содержания Габова. По его словам, в таких условиях обычно сидят люди, задержанные за особо тяжкие преступления.

«URA.RU» писало, что Габов обвиняется в вымогательстве крупной денежной суммы совместно с бизнесменом Олегом Гузенко и госслужащим Валерием Калалбом.