Дочь «подозреваемого» по делу о крушении Boeing «попросили молчать» о местонахождении отца

Мария Левченко-Цемах рассказала об общении с представителями спецслужб Фото: страница М. Левченко-Цемах во «ВКонтакте»

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Мария Левченко-Цемах, дочь участника обмена между Россией и Украиной Владимира Цемаха, отказалась от подтверждения информации о том, что ее отец вернулся на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По словам Левченко-Цемах, ее сегодня «настоятельно попросили помолчать» по этому поводу и отец, и занимающиеся госбезопасностью ведомства. «Рекомендации таких людей не стоит игнорировать», — цитирует ее информагентство РБК. Представители каких именно спецслужб общались с ней по поводу раскрытия данных о местонахождении ее отца, Мария Левченко-Цемах пояснять не стала. Таким образом, где сейчас может находиться подозреваемый по делу о крушении Boeing MH-17 над Донбассом, пока достоверно неизвестно. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР ситуацию также никак не комментируют.

Накануне появилась информация о том, что подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing Владимир Цемах, возможно, возвращается на Донбасс. Информацию об этом также распространяла Мария-Левченко-Цемах.

Бывший командир противовоздушной обороны самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах стал одним из заключенных, которыми 7 сентября обменялись РФ и Украина. Обмен состоялся по формуле «35 на 35». После успешного возвращения в свои страны президенты государств Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили ситуацию по телефону. Позднее появилась информация, что прокуратура Нидерландов потребовала от Москвы выдать Цемаха по делу о гибели «Боинга» над Донбассом, поскольку он потерял статус «свидетеля» и стал подозреваемым.