Выданный РФ «подозреваемый» по делу о крушении малазийского Boeing мог вернуться на Донбасс

О возвращении Цемаха домой рассказала его дочь Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing Владимир Цемах, возможно, возвращается на Донбасс. Об этом сообщила его дочь на странице в соцсети «Вконтакте».

«Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного легче. Ура, дорогие мои! Едем домой!» — написала дочь Цемаха на своей странице. Женщина приложила к посту фотографию, на которой она вместе с отцом, но не указала точное место прибытия.

Бывший командир противовоздушной обороны самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах стал одним из заключенных, которыми 7 сентября обменялись РФ и Украина. Обмен состоялся по формуле «35 на 35. После успешного возвращения в свои страны президенты государств Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили ситуацию по телефону, напоминает RT.

Чуть позже появилась информация, что прокуратура Нидерландов потребовала от Москвы выдать Цемаха по делу о гибели «Боинга» над Донбассом, поскольку он потерял статус «свидетеля» и стал подозреваемым. Однако затем российское представительство в Нидерландах сообщило, что запроса от властей страны по этому вопросу они не получали.

Крушение Boeing MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло в июле 2014 года на территории Донбасса. В катастрофе погибли 298 человек. В августе 2019 года власти Украины передали Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и украинца, которых Киев называет «подозреваемыми в причастности к крушению», передает агентство Nation News.