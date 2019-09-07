Опубликованы списки заключенных, которыми обменялись Украина и РФ

Самолет с россиянами освобожденными Украиной, прибыл во Внуково сегодня днем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Украине опубликовали список прилетевших в Москву россиян. В нем фамилия 35 человек, включая одного из главных свидетелей по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году Владимира Цемаха.

Полный список освобожденных с украинской стороны выглядит так: В. Цемах, К. Вышинский, В. Агеев, А. Баранов, А. Басханов, Е. Бобовая, А. Васьковский, Р. Гаджиев, В. Галич, С. Гнатьев, А. Дубенко, С. Ежов, А. Жидких, И. Кимаковский, О. Ковалис, С. Коверник, Д. Кореновский, А. Костенко, А. Лазаренко, С. Лазарев, Ю. Ломако, П. Мельничук, Е. Мефедов, М. Одинцов, Ю. Просолова, А. Ракущин, А. Родионова, А. Саттаров, А. Седиков, Т. Синичак, А. Тарасенко, А. Третьяков, В. Федоров, Д. Хитров, П. Черных.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что в этом списке только 12 человек имеют российское гражданство. «Остальные — украинские [граждане]. Наскребли…» — констатировал он в своем telegram-канале. Со списком украинцев, освобожденных из российских СИЗО и тюрем, можно ознакомиться на сайте президента Украины.

Комментируя освобождение Цемаха, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед отправкой в Россию его допросили следователи из Нидерландов. «Его допросили и не только перед возвратом [в Россию]. <…> Мы все, что нас попросили [европейские лидеры], сделали. Это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен», — цитируют Зеленского «Украинские новости».

Как писало «URA.RU», сегодня Украина и Россия обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Самолеты с освобожденными россиянами и украинцами приземлились в Москве и Киеве около 13:45 по московскому времени.