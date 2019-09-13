Виновник ДТП с участием Никаса Сафронова рассказал свою версию аварии

Художник Никас Сафронов при столкновении не пострадал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водитель автомашины KIA Rio, допустивший столкновение с Porshe художника Никаса Сафронова, рассказал, что стало причиной аварии. По словам виновника ДТП, он отвлекся на телефон, однако у пострадавшей стороны претензий к нему нет.

«Главное, что все, кто находились в машине Сафронова, живы — здоровы, — приводит слова водителя KIA „Пятый канал“. — Я извинился, объяснил ситуацию. Никаких претензий у Никаса нет». Сам виновник ДТП травм при столкновении не получил и сообщил журналистам, что чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что Сафронов попал в автомобильную аварию в подмосковной Барвихе: следовавший сзади автомобиль въехал в заднюю часть его машины. По мнению художника, хоть в аварии и виноват водитель KIA Rio, причиной аварии могло стать слишком оживленное движение в вечернее время