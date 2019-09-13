Никас Сафронов попал в ДТП в Московской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Художник Никас Сафронов попал в автомобильную аварию в подмосковной Барвихе. Об этом «URA.RU» сообщил директор живописца.

«Никас Сафронов вместе со своим другом торопился на вечер памяти директора ЦУМа Аллы Вербер, который как раз и проходил в Барвихе. Уже при подъезде к элитному поселку произошло ДТП, в Porsche Сафронова врезалась KIA Rio. Авто художника сильно пострадало, а вот сам Сафронов повреждений не получил, в настоящее время он чувствует себя вполне нормально», — отметил представитель художника.

По словам самого художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал в них сзади. Сафронов рассказал, что причиной аварии стало слишком оживленное движение в вечернее время. Был ли за рулем Porsche сам Никас Сафронов или его друг, пока не уточняется. Сейчас в обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники подмосковной Госавтоинспекции.