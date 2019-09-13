На картину 14 на 20 метров уйдет 300 баллончиков краски Фото: Оксана Гладкова, личная страница «ВКонтакте»

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Группа художников из самарской студии Art Way завершает работу над многометровым «полотном» прославляющим уральских пилотов, посадивших аварийный лайнер на кукурузное поле. По словам авторов, на картину уйдет порядка 300 баллончиков с краской, а эскизы наносились на стену с помощью проектора.

«Работа кипит! Темпы невероятные! Мы без сил, но скоро финиш!» — написала у себя на странице во «ВКонтакте» художник Оксана Гладкова. Работа проводится совместно с Югорским фондом капремонта многоквартирных домов и посвящена «Чуду на кукурузном поле» — когда благодаря мастерству пилотов удалось спасти жизни 226 пассажиров А-321.

Всего на портрет, по расчетам художников, уйдет около 300 баллончиков с краской в аэрозоле. Изображение выполняется в стиле поп-арт, с использованием всего шести цветов. Работы ведутся с помощью автолюльки, эскизы авторы наносили на стену при помощи проектора.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что картина изображает летчиков-героев Дамира Юсупова и Георгия Мурзина и сопровождается знаменитой фразой старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого «Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы». Эскизы двадцатиметрового изображения на проспекте Мира сразу заметили местные жители, которые разместили первые фото работ над граффити в социальных сетях.

Лайнер «Уральских авиалиний» выполнял рейс из Москвы в Симферополь утром 15 августа. При взлете самолет столкнулся со стаей птиц, отчего были повреждены оба двигателя. Летчики в считанные секунды приняли правильное решение и сумели посадить машину с убранными шасси на кукурузное поле.