На одном из домов в Сургуте появилось изображение летчиков-героев «Уральских авиалиний», которые сумели посадить самолет Airbus A321 в кукурузное поле. Об изображении сообщила местная жительница в социальной сети «ВКонтакте».
«Видели?» — подписала Ольга Иванова. Помимо портретов, на фасаде дома красуется цитата капитана самолета Дамира Юсупова «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Самолет А321 «Уральских авиалиний», совершавший полет из Подмосковья в Симферополь, жестко приземлился в кукурузное поле спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский. В двигатель попала стая птиц, после чего он загорелся. Находившимся на борту 226 пассажирам и семи членам экипажа удалось выжить. Президент России присвоил звание Героев России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.