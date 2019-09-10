Изображение Дамира Юсупова (на фото) и Георгия Мурзина появилось на одном из домов в Сургуте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

На одном из домов в Сургуте появилось изображение летчиков-героев «Уральских авиалиний», которые сумели посадить самолет Airbus A321 в кукурузное поле. Об изображении сообщила местная жительница в социальной сети «ВКонтакте».

«Видели?» — подписала Ольга Иванова. Помимо портретов, на фасаде дома красуется цитата капитана самолета Дамира Юсупова «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

Самолет А321 «Уральских авиалиний», совершавший полет из Подмосковья в Симферополь, жестко приземлился в кукурузное поле спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский. В двигатель попала стая птиц, после чего он загорелся. Находившимся на борту 226 пассажирам и семи членам экипажа удалось выжить. Президент России присвоил звание Героев России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.