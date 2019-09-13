Обвиняемый в убийствах экс-сенатор расскажет о своем деле в соцсетях

Бывший член Совфеда Рауф Арашуков готовится раскрыть всю правду о своем уголовном преследовании Фото: «Википедия»

Бывший сенатор Рауф Арашуков, содержащийся в СИЗО по обвинению в организации убийств, пообещал рассказывать подробности своего уголовного дела в соцсети Instagram. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте экс-парламентария.

«Не секрет, что сейчас я нахожусь в СИЗО по надуманным обвинениям. Но я попросил своих друзей вести мой Instagram. И иногда мы будем выкладывать новости о деле и обо мне», — говорится в посте на странице Арашукова. В этом же сообщении указан и адрес, по которому можно отправлять письма арестованному экс-сенатору.

Ранее Арашуков дал откровенное интервью изданию «Кавказ. Реалии», в котором заявил, что по-прежнему уважает главу Чечни Рамзана Кадырова и до сих пор считает его своим «братом». Кроме того, в этом же интервью политик подробно высказался и о своих отношениях с телеведущей Тиной Канделаки.

Экс-сенатора Арашукова задержали в конце января прямо во время заседания Совета Федерации. Его обвиняют в причастности к заказным убийствам двух человек. Следствие также считает, что бывший сенатор вместе с отцом похитил у «Газпрома» газ на 30 миллиардов рублей. Сейчас экс-парламентарий находится под арестом: в одном из интервью он пожаловался на трудности, которые испытывает, находясь в СИЗО. Как ранее писало «URA.RU», комиссия Совета Федерации по контролю за доходами предложила лишить Арашукова-младшего статуса, так как он не подал декларацию о доходах. В итоге это решение было одобрено и Арашуков лишился кресла в Совфеде.