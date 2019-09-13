Собчак и Богомолов после свадьбы станут гостями «Вечернего Урганта»

В каком платье пойдет под венец Собчак, пока не раскрывается Фото: личная страница Ксении Собчак в Instagram

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов станут героями шоу «Вечерний Ургант» 13 сентября. Ожидается, что звездная пара расскажет ведущим о своей свадьбе, которая также назначена на пятницу.

Окончательная дата бракосочетания Собчак и Богомолова стала известна на прошлой неделе. Свадьбу уже называют одним из главных событий осени 2019. «Жених и невеста пригласили на торжество около 300 гостей», — сообщает «КП».

Предполагается, что роскошный прием по случаю свадьбы пройдет в Петровском пассаже — во всяком случае, приглашения гостям были разосланы именно с его адресом. Однако не исключено, что молодожены переиграют все в последний момент, отдав предпочтение более удобному месту.

При этом пара составила виш-лист для тех гостей, кто сам затрудняется с выбором подарка, сообщает «Дни.ру». В списке — брендовые халаты по цене от 14 до 35 тысяч рублей, полотенца 10 тысяч рублей от Frette, шикарные диван и комод.

Кроме того, в приглашениях, разосланных гостями есть интересная деталь: если кто-то вместо подарков молодым сделать денежный перевод на благотворительность, то молоды «убедительно попросили» этого не делать. При этом, по данным СМИ, сами молодожены, несмотря на шик, особых расходов не понесут: все оплатят спонсоры «на бартерной основе» — за рекламу, которую им и их товарам будут делать Собчак и Богомолов.

Для обоих молодоженов это уже второй по счету брак. Богомолов развелся со своей первой женой, актрисой Дарьей Мороз, в прошлом году, Собчак рассталась с первым мужем, Максимом Виторганом, в июне этого года.