Лавров рассказал о завершении войны в Сирии

По мнению Сергея Лаврова, война в Сирии уже окончена Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета Война в Сирии

Гражданская война в Сирии окончательно завершена. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни», — сообщил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью газете «Труд». Лавров пояснил, что, по его мнению, какие-то «очаги напряженности» сейчас сохраняются лишь на территориях, не подконтрольных сирийскому правительству — в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат. Министр подчеркнул, что Россия выступает за восстановление территориально целостной Сирии.

Воздушно-космические силы РФ начали операцию в Сирии 30 сентября 2015 года по приказу, отданному президентом Владимиром Путиным по просьбе сирийской стороны. Последний оплот ИГИЛ (запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство») на юге Сирии был ликвидирован еще к началу августа минувшего года.

В июле министерство обороны РФ представило запрещенные кассетные бомбы на проходящей в подмосковном парке «Патриот» выставке о войне в Сирии. Ранее военное ведомство категорически отрицало, что российские Вооруженные силы применяли эти бомбы в ходе конфликта в Сирии.