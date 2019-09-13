Экс-глава Минздрава заподозрила у Зеленского раздвоение личности

Владимир Зеленский может страдать редким психическим расстройством, полагает экс-глава украинского Минздрава Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский, возможно, страдает редким психическим расстройством —раздвоением личности. Такое предположение высказала экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун.

«Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (речь идет о двух личностях героя романа Роберта Стивенсона „Странная история доктора Джекила и мистера Хайда“ — прим. ред.), возможно, все дело в раздвоении личности», — рассказала бывшая чиновница в интервью украинскому онлайн-изданию «Левый берег».

Супрун пояснила, что его отношение к ней менялось до и после выборов, добавив, что на внутренней арене в риторике украинского лидера «начинается популизм». Экс-глава украинского Минздрава также заявила журналистам, что не встречалась с Зеленским в промежутке между двумя турами выборов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала запись в Twitter Ульяны Супрун, которая на тот момент еще занимала министерский пост. Глава Минздрава в своем микроблоге тогда использовала хэштег «Украина превыше всего» в посте, посвященном выборам президента страны. «То ли необразованная, то ли адепт национализма как способа управления современной Украиной», — отмечала Захарова на своей странице в Facebook. — Такой «хэштег» в 1930-е годы уже имел распространение в Германии и привел к удалению миллионов пользователей планеты Земля». Захарова имела в виду выражение «Германия превыше всего».