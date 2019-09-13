Ксения Собчак снова выходит замуж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак выложила фотографию сплетенных рук, на запястьях которых красуется надпись «К + К = любовь». Предполагается, что мужская рука принадлежит ее жениху — режиссеру Константину Богомолову.

«К + К = Любовь», — подписала Собчак. Также журналистка отметила ювелирный бутик, который, вероятнее всего, сделал браслеты на заказ.

Бракосочетание Собчак и Богомолова пройдет 13 сентября. Ожидается, что на свадьбе будет порядка 300 гостей. Торжественные мероприятия обойдутся паре в 12 миллионов рублей, не включая аренду помещения. На свадьбе будут присутствовать режиссер Рената Литвинова и певица Земфира, пишет агентство Nation News. Также молодожены в день бракосочетания посетят передачу «Вечерний Ургант», на которой расскажут все подробности предстоящей церемонии.

И для Собчак, и для Богомолова это уже второй по счету брак. Собчак рассталась со своим первым мужем Максимом Виторганом в июне этого года, напоминает «Утро.ру». В браке у них родился сын Платон. Богомолов развелся со своей первой женой, актрисой Дарьей Мороз в 2018 году, с которой у них общий ребенок — девочка Анна.