Полковник, которого отстраняли из-за смертельной аварии, возглавил ГИБДД Челябинской области

Полковник Андрей Харцызов возглавил УГИБДД по Челябинской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководителем управления ГИБДД по Челябинской области назначен полковник Андрей Харцызов. Ранее он занимал должность замначальника региональной Госавтоинспекции, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Харцызов с 2003 по 2014 год возглавлял областной полк ДПС, пока не был отстранен из-за резонансной аварии с участием его подчиненного Анатолия Куляшова. Тот в пьяном виде за рулем своего «Ауди» на большой скорости насмерть сбил игравших на улице мальчиков 5 и 7 лет в селе Чесма. Полицейский был так пьян, что не смог вызвать «скорую».

Тогда Харцызов перешел на должность замначальника управления вневедомственной охраны по Челябинску. В ГИБДД он вернулся в мае 2016 года на должность замначальника управления — начальника отдела ДПС и исполнения административного законодательства УГИБДД по области. С марта 2019 года руководил Госавтоинспекцией Челябинска.