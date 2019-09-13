Школьные экзамены в России будут принимать роботы

На ЕГЭ больше не будет учителей, вместо них — роботы Фото: Илья Московец © URA.RU

Искусственный интеллект будет оценивать работы учеников на едином госэкзамене (ЕГЭ) в России в ближайшие 10-15 лет. Об этом заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Мы сейчас обсуждаем модель экзамена, которая будет существовать условно лет через 10-15», — цитирует ТАСС Музаева. По его словам, учителя на экзаменах не понадобятся. Школьники будут вести диалог с роботами, которые и оценят их знания. Предполагается, что в 2030—2040-е годы на ЕГЭ практически перестанут использовать бумагу, а акцент сделают на устной форме. Также при оценке экзаменующие должны будут продемонстрировать гибкие навыки: креативность, критическое мышление, коммуникативность и умение работать в команде.

Музаев подчеркнул, что у каждого выпускника будет собственная цифровая история, которая покажет достижения ребят и их «цифровые следы». Из этой истории можно будет узнать, чем школьник интересуется, что читает и из каких источников черпает информацию. По его мнению, такие данные помогут составить психологический портрет будущих абитуриентов. Однако сейчас Россия не имеет таких технологий, которые сформировали бы серьезные базы данных по ученикам.