Школьные экзамены в России будут принимать роботы

Искусственный интеллект будет оценивать работы учеников на едином госэкзамене (ЕГЭ) в России в ближайшие 10-15 лет. Об этом заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Мы сейчас обсуждаем модель экзамена, которая будет существовать условно лет через 10-15», — цитирует ТАСС Музаева. По его словам, учителя на экзаменах не понадобятся. Школьники будут вести диалог с роботами, которые и оценят их знания. Предполагается, что в 2030—2040-е годы на ЕГЭ практически перестанут использовать бумагу, а акцент сделают на устной форме. Также при оценке экзаменующие должны будут продемонстрировать гибкие навыки: креативность, критическое мышление, коммуникативность и умение работать в команде.
Музаев подчеркнул, что у каждого выпускника будет собственная цифровая история, которая покажет достижения ребят и их «цифровые следы». Из этой истории можно будет узнать, чем школьник интересуется, что читает и из каких источников черпает информацию. По его мнению, такие данные помогут составить психологический портрет будущих абитуриентов. Однако сейчас Россия не имеет таких технологий, которые сформировали бы серьезные базы данных по ученикам.
Как писало ранее «URA.RU», глава Сбербанка Герман Греф предложил «убить» школьные экзамены, поскольку процесс оценивания лишает детей желания учиться. Журналист Анатолий Вассерман заявил, что Греф «несет тяжелую ахинею» и воздействует на общество, поэтому он «опаснее, чем любой мошенник», напоминает «