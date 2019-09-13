Десятки медведей осаждают город на Северном Урале

Жители города Карпинска на севере Свердловской области бьют тревогу из-за медведей, которые появились в окрестностях. Люди все чаще сталкиваются с хищниками в непосредственной близости о города.
«Сейчас грибной сезон, а в лес стало ходить страшно. Десятки медведей были замечены рядом с городом, окружают со всех сторон. Фактически на окраины уже выходят», — рассказал «URA.RU» житель Карпинска.
Существование проблемы подтвердил редакции специалист Департамента по охране животного мира Свердловской области в Карпинске Дмитрий Щукин.
«В горах есть нечего, в то же время в этом году хороший урожай кедров. Кедровники недалеко от города, вот медведи и приходят за орехами, наедают жир перед зимней спячкой. Пока люди видели их только издалека, не сталкивались. Надо быть внимательнее, если идешь в лес», — объяснил «URA.RU» Дмитрий Щукин.