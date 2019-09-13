На Урале охотник вместо рябчика застрелил товарища

Несчастный случай произошел на охоте в Тугулымском районе (Свердловская область). Охотник случайно застрелил своего напарника.
«Талицким МСО возбуждено уголовное дело по статье „причинение смерти по неосторожности“. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
Следствие установило, что четверо мужчин отправились на охоту на рябчиков, в том числе 49-летний стрелок и его 54-летняя жертва. Они охотились вблизи поселка Ертарский. По словам подозреваемого, разряжая гладкоствольное охотничье ружье, он направил его стволом в сторону находившегося впереди него мужчины. При разрядке ружья произошел самопроизвольный выстрел. Его товарищ получил огнестрельное ранение в спину с повреждением внутренних органов. Его повезли в больницу, но в пути он умер.