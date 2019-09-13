Эксперт усомнился в эффективности блокировки почтовых сервисов, которой добивается ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. Курган, ручка, документы, телефон, смартфон, рука, бумаги, рука
Силовики предполагают, что через почтовые сервисы отправлялись ложные сообщения о терактахФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пользу от блокировки защищенных почтовых сервисов Mailbox.org и Scryptmail.com, приостановления деятельности которых хочет ФСБ, поставили под вопрос. Об этом в беседе с «URA.RU» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он объяснил, что эти электронные почты популярны в определенных кругах. «Они, видимо, часто используются для противоправных действий, поэтому ФСБ хочет провести блокировку этих сервисов. Насколько она будет эффективной — большой вопрос. Сам сервис не виноват ни в чем», — рассказал Муртазин. Он отметил, что проводить работу нужно с людьми, которые используют сервис как инструмент для совершения противоправных действий.

Ранее Роскомнадзор по просьбе ФСБ запросил у контролирующих электронные почты компаний Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) во втором квартале 2019 года. Однако оба сервиса до сих пор не предоставили информацию, сообщает «Национальная служба новостей». В связи с этим Роскомнадзор готовит обращения в суд в отношении компаний, передает «Федеральное агентство новостей». Силовики предполагают, что через сервисы этих фирм отправлялись ложные сообщения о минированиях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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