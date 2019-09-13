Алексея Навального обнаружили в московском аэропорту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Алексей Навальный покинул Россию после сообщений о том, что в офисах «Фонда борьбы с коррупцией» по всей стране проходят обыски. Сообщается, что блогера вместе с семьей заметили направляющимися в Хельсинки.

«Сегодня утром он (Алексей Навальный. — прим. ред.) вместе с семьей улетел рейсом в Хельсинки», — публикует видео отъезда telegram-канал Life Shot. Навальный подтвердил информацию об отъезде, написав в Facebook, что провожает дочь, которая уезжает на учебу за границу. «Девочка наша собрала чемоданы и поехала учиться. Я — провожать», — заявил Навальный.

Журналист Илиас Меркури в своем Twitter прокомментировал. «Навальный улетел сегодня в США сформировать умное правительство в изгнании», — написал он.

Ведущий Владимир Соловьев напоминает, что в декабре 2011 года, когда шли протесты на Болотной, Навальный ровно так же уехал из страны. «В декабре 2011 года на пике протестов Навальный кричал „Нас достаточно, чтобы прямо сейчас взять Кремль, но мы мирная сила“, добавил он и „взял паузу“ и уехал отдыхать в Мексику. Вот и сейчас сразу после обысков в региональных штабах предпочёл скрыться за границей, бросив свою сетку-секту. Такие поступки деморализуют сторонников. Не в подполье ведь ушёл», — пишет Соловьев в телеграм-канале.

Координатор федерального штаба ФБК Леонид Волков отказался разговаривать с корреспондентом «URA.RU» по поводу отъезда Навального из страны в период обысков у его сторонников.

Как писало ранее «URA.RU», по всей России в штабах ФБК проходят обыски. Поводом стало уголовное дело против фонда об отмывании денег, которое расследует Центральный аппарат Следственного комитета. В том числе, силовики нагрянули в офисы в Тюмени, допросили главу челябинского и свердловского штабов Навального.