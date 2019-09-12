В уральских штабах Навального проходят обыски

Сторонники Алексея Навального подверглись обыскам в нескольких уральских регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В штабах главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на Урале проходят обыски. По неподтвержденным данным, поводом стало уголовное дело против ФБК об отмывании денег, которое расследует Центральный аппарат Следственного комитета.

«На сегодня известно, что полицейские взламывали дверь координатора болгаркой. До этого силовики около часа названивали в дверь, говорили, что у них есть постановление суда на обыск и, если не откроют, сломают дверь», — говорится в сообщении в telegram-канале тюменского штаба Навального. Получить комментарий координатора штаба Антона Вострикова на момент публикации «URA.RU» не удалось.

Также не получилось дозвониться до координаторов штабов Навального в Челябинске (об обысках там пишет «Медиазона») и Перми (о визите силовиков рассказал в Facebook начальник штаба Сергей Ухов). О том, что обыски также проходят в Кургане, «URA.RU» сообщили источники в силовых структурах. Глава местного штаба Алексей Щварц не ответил на звонок «URA.RU».

По информации собеседника агентства, к координатору штаба Навального в Екатеринбурге Юрию Кузьминых полицейские пришли, когда его не было дома. «До прихода Кузьминых сотрудники никаких действий в квартире не предпринимали, ждали его в дверях. Кузьминых имеет вторую квартиру в Челябинске, там также будут проведены следственные действия», — сообщил «URA.RU» инсайдер. Дозвониться до самого Кузьминых редакции не удалось — его сотовый телефон отключен.

Региональные управления Следственного комитета, МВД и ФСБ пока либо воздерживаются от комментариев, либо не отвечают на звонки агентства. Координатор федерального штаба Навального Леонид Волков заявил, что обыски проводятся на основании постановления Басманного суда Москвы. «Басманный суд позавчера вынес по представлениям следователя Габдулина 94 постановления об обысках», — написал Волков в Twitter.

По его словам, обыски проходят в общей сложности в 29 городах. Поводом для этого, как утверждает Волков, стало уголовное дело против ФКБ об отмывании миллиарда рублей, возбужденное Следственным комитетом России в начале августа.