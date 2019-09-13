Властям Кургана предложили альтернативу кладбищам

Курганцы просят отказаться от кладбищ в пользу крематориев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Кургана предлагают властям муниципалитета построить первый в городе крематорий, чтобы сжигать трупы «по старым русским традициям». Идея опубликована на портале «Инициативы Зауралья», который создан властями региона.

«Крематория очень не хватает. Предлагаю построить», — заявила автор инициативы Наталья Лебедева. Она считает, что в почве кладбищ могут находиться возбудители инфекционных заболеваний, которые представляют потенциальную угрозу для человека: «Фактически почвы на кладбищах можно отнести к разряду почв, загрязненных органическими веществами».

Еще один довод в пользу крематория — отток молодежи из Кургана: «Следить за могилками скоро будет некому». Она также считает, что все больше людей хотели бы быть кремированными, чем похороненными в земле. Чтобы инициатива попала к органам власти, в течение трех месяцев она должна получить не менее 200 голосов посетителей сайта. Пока за нее проголосовали 32 курганца.

«Крематорий в Кургане однозначно не нужен. Он нужен только в городах-миллионниках», — заявил «URA.RU» директор Союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев. Также крематорий необходим на севере, куда люди приезжают на заработки, чтобы на родину везти не все тело, а только урну с прахом. Сейчас ежемесячно кремируют от одного до трех умерших курганцев. «Это очень дорогое удовольствие. Стоимость крематория составит примерно 80 млн рублей. Это только строительство, без содержания», — отметил Пономарев.