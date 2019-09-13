12 сентября 2019
11 сентября 2019
10 сентября 2019

Глава Ямала сделал заявление, о котором мечтали жители

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов рассказал, что принял решение о расселении аварийного жильяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил ямальцам, что принял решение расселить миллион квадратных метров аварийного жилья в округе. Глава Ямала заявил об этом на личной странице в социальной сети Instagram. Расселение людей в округе, напомним, идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Принял очень важное для Ямала решение: будет расселен один миллион квадратных метров аварийного жилья», — написал в посте Артюхов.

Аварийное жилье — одна из главных проблем округа. Люди не раз просили решить ее. Пользователи встретили сообщение губернатора словами благодарности. «Будем ждать с нетерпением всем Пуровском. Люди устали жить по 30 лет в холодных аварийных домах. Спасибо вам за надежду! Поселок Пуровск будет вам благодарен», — написала пользователь под ником tata.valerevna.

В пресс-службе окружного правительства сообщили, что в регионе на 10 сентября признано аварийными 729 тысяч квадратных метров жилья. До 2025 года переехать в новые квартиры смогут около 38,5 тысяч семей.

В правительстве также отметили, что во время Совета глав 12 сентября Артюхов попросил мэров уделять больше внимания общению с жителями и разъяснять им все возможные варианты переселения. «Мы планку повышаем в четыре раза. Это очень высокая планка. Сами понимаете, какой финансовый ресурс на это потребуется — речь идет о десятках миллиардов рублей», — рассказал собравшимся Дмитрий Артюхов.

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