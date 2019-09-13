Глава Ямала сделал заявление, о котором мечтали жители

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил ямальцам, что принял решение расселить миллион квадратных метров аварийного жилья в округе. Глава Ямала заявил об этом на личной странице в социальной сети Instagram. Расселение людей в округе, напомним, идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Принял очень важное для Ямала решение: будет расселен один миллион квадратных метров аварийного жилья», — написал в посте Артюхов.
Аварийное жилье — одна из главных проблем округа. Люди не раз просили решить ее. Пользователи встретили сообщение губернатора словами благодарности. «Будем ждать с нетерпением всем Пуровском. Люди устали жить по 30 лет в холодных аварийных домах. Спасибо вам за надежду! Поселок Пуровск будет вам благодарен», — написала пользователь под ником tata.valerevna.
В пресс-службе окружного правительства сообщили, что в регионе на 10 сентября признано аварийными 729 тысяч квадратных метров жилья. До 2025 года переехать в новые квартиры смогут около 38,5 тысяч семей.
В правительстве также отметили, что во время Совета глав 12 сентября Артюхов попросил мэров уделять больше внимания общению с жителями и разъяснять им все возможные варианты переселения. «Мы планку повышаем в четыре раза. Это очень высокая планка. Сами понимаете, какой финансовый ресурс на это потребуется — речь идет о десятках миллиардов рублей», — рассказал собравшимся Дмитрий Артюхов.