Тамара Бортникова стала директором екатеринбургского цирка в августе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в екатеринбургском цирке

В цирк Екатеринбурга возвращается живой оркестр, уволенный во времена правления «временной администрации». Об этом сообщила новый директор организации Тамара Бортникова, передает корреспондент «URA.RU».

«Через дирижера мы нашли контакты музыкантов, и уже завтра на премьере новой программы мы услышим и увидим оркестр в полном составе», — рассказала Бортникова на своей первой в Екатеринбурге пресс-конференции.

По ее словам, оркестранты — не единственные уволенные сотрудники, которые возвращаются в цирк. «Многие уже вернулись, а те, кто пока нет, будут нашими зрителями», — отметил новый директор. Бортникова также добавила, что за то время, что она управляет цирком, из него был уволен всего один человек.

Осенью 2018 года в екатеринбургском цирке произошла смена власти — учреждение возглавил 35-летний Александр Авраменко из Самары, однако экс-директор Анатолий Марчевский отказался уходить с этой должности. Тогда Росгосцирк стал указывать на нарушения в работе Марчевского — в феврале его уволили по статье.

Позже, в марте, цирк остался без оркестра. Но уже в апреле был назначен новый руководитель Росгосцирка, а Марчевский стал его помощником. В августе директором цирка Екатеринбурга стала Тамара Бортникова, ранее занимавшая аналогичные должности в Тульском и Рязанском цирках.