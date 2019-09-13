Вора Гули обвинили в связях со спецслужбами

Вора в законе Надира Салифова (Гули) обвинили в связях с казахскими спецслужбами. Это произошло после скандала, разразившегося из-за того, что в присутствии Гули был избит потомственный вор в законе Гурам Чихладзе (Квежович).
Как сообщил «URA.RU» информированный источник, Арман Джумагельдиев (Дикий Арман), который избил Квежовича, имеет тесные связи с органами госбезопасности Казахстана. «Арман Джумагельдиев вступил в правящую партию Казахстана и активно сотрудничал со спецслужбами. Широкую криминальную известность Арман получил благодаря штурму шымкентской гостиницы „Турист“ в 2005 году, где собрались оппозиционеры. Разгоняя их, Арман перестарался и даже получил год колони», — рассказал инсайдер. По его информации, из заключения Арман написал письмо дочери экс-главы государства Нурсултана Назарбаеву Дариге с призывом «применять силу для борьбы с врагами».
По данным иснайдера, сотрудничество Гули с внештатным агентом госбезопасности Казахстана и является той причиной, почему его не ищет Интерпол по запросу России. «Госбезопасность помогает ему решать много вопросов, его не выдает Турция, он беспрепятственно пересекает границы государств. Предоставляет проезд обиженным так называемым „ворам“, чтобы они хоть на время смогли спрятаться у него дома», — добавил инсайдер.
Гули является одним из самых авторитетных воров на постоветском пространстве и претендентом на титул главного вора России. Он имеет разный бизнес в стране, в том числе на Урале — местные торговцы присягнули ему и платят дань.