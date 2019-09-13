СМИ: Петросян может стать отцом в 73 года

Евгений Петросян стал частым героем светской хроники из-за молодой спутницы
Юморист Евгений Петросян может стать отцом в 73 года, сообщили СМИ. Поводом для предположений послужила активность 30-летней возлюбленной артиста Татьяны Брухуновой в социальных сетях.
«Татьяна [Брухунова] подписывается в соцсетях на страницы фотографов новорожденных и аксессуаров для будущих мам и малышей. <…> Возможно, Евгений Ваганович в 73 года не только снова женится, но и станет отцом», — предположил «Пятый канал». Отмечается, что ранее на безымянном пальце Брухуновой журналисты заметили помолвочное кольцо.
Брухунова была известна как личный ассистент Петросяна, напоминает агентство Nation News. Об их отношениях начали говорить после того, как в 2018 году юморист развелся с женой Еленой Степаненко.