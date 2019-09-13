Стало известно, как Медведев отпразднует день рождения

В этом году Дмитрию Медведеву исполняется 54 года
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев планирует отпраздновать свой день рождения в окружении членов семьи. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.
«Дмитрий Анатольевич проведет свой день рождения в кругу семьи», — цитирует РИА «Новости» Олега Осипова. День рождения российский премьер празднует 14 сентября. В эту субботу ему исполнится 54 года.
Ранее появилась информация о том, что Дмитрий Медведев увлекается производством самогона, который впоследствии дарит министрам и лидерам других стран, пишет «