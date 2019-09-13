Муж Заворотнюк ушел из ледового шоу из-за болезни жены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург
Петр Чернышов покидает ледовое шоу «Руслан и Людмила»Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

Фигурист Петр Чернышов, супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, покидает ледовое шоу «Руслан и Людмила». Причиной такого решения стало ухудшение состояния его жены.

«Сейчас Петр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены», — пишет издание «Super» со ссылкой на коллег Петра Чернышова.

В ближайшее время спектакли ледового шоу, гастроли которого идут в Турции, пройдут без его участия, на сцене Петра Чернышова заменит фигурист Алексей Рогонов. По информации издания, все свое время Чернышов проводит с Заворотнюк, у которой диагностировали неоперабельную опухоль мозга.

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Сейчас медики борются за жизнь актрисы.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Здоровье Спорт
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...