Муж Заворотнюк ушел из ледового шоу из-за болезни жены

Петр Чернышов покидает ледовое шоу «Руслан и Людмила»
Фигурист Петр Чернышов, супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, покидает ледовое шоу «Руслан и Людмила». Причиной такого решения стало ухудшение состояния его жены.
«Сейчас Петр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены», — пишет издание «Super» со ссылкой на коллег Петра Чернышова.
В ближайшее время спектакли ледового шоу, гастроли которого идут в Турции, пройдут без его участия, на сцене Петра Чернышова заменит фигурист Алексей Рогонов. По информации издания, все свое время Чернышов проводит с Заворотнюк, у которой диагностировали неоперабельную опухоль мозга.
Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Сейчас медики борются за жизнь актрисы.