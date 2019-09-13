Киркоров задолжал банку 650 тысяч евро

Латвийский банк ABLV подал в суд на певца Филиппа Киркорова. Иск банка к Филиппу Киркорову и ООО «Филипп Киркоров Продакшн» зарегистрирован в Таганском районном суде Москвы.
Сообщается, что основной долг Киркорвоа составляет 651 тысячу евро (более 46 миллионов рублей). Вместе с этим долгом в списке идут штрафы, неустойка и проценты. «Итоговая сумма будет уточняться. Сейчас идет подготовка дела к судебному разбирательству», — сообщила РБК пресс-секретарь Таганского суда Юлия Сухинина. Согласно электронной картотеке дел, предварительное судебное заседание назначено на 1 октября.
При этом, по словам адвоката Филиппа Киркорова Александра Добровинского, банка ABLV не существует, так как он был ликвидирован в 2018 году. «Была информация, что у Киркорова арестованы все счета, потом налоговая объяснила, что это какой-то идиот наврал», — добавил Добровинский.
Ранее стало известно, что счета Филиппа Киркорова в Сбербанке и «СДМ-Банке» были заблокированы, пишет агентство Nation News. Позже эту информацию опровергли.