Операторы протестируют средства для блокировки Telegram на уральцах

Крупнейшие российские операторы связи начнут тестировать оборудование для блокировки мессенджера Telegram на жителях Тюмени. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По словам инсайдера агентства, Роскомнадзор уже предоставил операторам все необходимое оборудование, разработанное компанией РДП.ру. «Тестирование будет проходить в Тюмени на реальных пользователях до конца сентября. По его итогам поймем, как оно работает», — сообщил собеседник издания.
Представители операторов Мегафон, МТС, Вымпелком, Ростелеком и Tele2 воздержались от комментариев. Сотрудник РДП.ру пояснил, что не знает, где именно будет тестироваться оборудование их компании.
Мессенджер Telegram был запрещен в России и заблокирован по решению суда в апреле 2018 года. Но с тех пор Роскомнадзору не удалось добиться полной блокировки сервиса — Telegram по-прежнему работает у подавляющего большинства пользователей.