Возможности «суперджетов» предложили оценить турецким покупателям

Лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) будет представлен на авиационном технологическом фестивале в Турции. На мероприятии, которое пройдет на следующей неделе в Стамбуле, производитель решил представить не только что выпущенную машину, а уже находившуюся в эксплуатации.
«Потенциальный заказчик сможет оценить состояние самолета после нескольких лет эксплуатации», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). По мнению производителя, покупателям нужно показывать не «рафинированный самолет-демонстратор», а реальную, сертифицированную по европейским правилам рабочую машину.
Самолет, о котором идет речь, эксплуатировался в течение трех лет. При это в ГСС отмечают большой потенциал турецкого рынка.
Ранее стало известно, что правительство РФ выделит Минпромторгу из резервного фонда 3,9 млрд рублей на улучшение системы постпродажного обслуживания самолетов «суперджетов». Самолет был первой серийной узкофюзеляжной машиной, полностью разработанной после распада СССР.
5 мая этого года в аэропорту Шереметьево SSJ-100 «Аэрофлота» совершил аварийную посадку, в результате которой погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Несмотря на то, что в качестве одной из основных причин назывались ошибки пилотов, некоторые эксперты отмечали и ряд имеющихся технических недостатков лайнера