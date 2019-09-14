Мясников и Рожков в новой программе «Уральских пельменей» выступили отдельно

Дуэт Вячеслава Мясникова и Андрея Рожкова в новой программе «Уральских пельменей» выступил обособленно Фото: страница Андрея Рожкова, Instagram

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

На состоявшейся в Екатеринбурге премьере нового концерта шоу «Уральские пельмени» раскол коллектива стал заметен еще сильнее. Зрители сразу отметили отсутствие Юлии Михалковой и обособленность дуэта Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова от остальных артистов.

«Заметно отсутствие Юлии Михалковой, Мясников играет в паре только с Рожковым, а на финальную песню вообще не вышел», — сообщила Евгения Горина, посетившая премьеру. При этом выступление прошло, по оценке зрителей, на высоком уровне и «в целом было очень весело».

Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский расстался с коллективом еще в 2015 году из-за финансовых разногласий. В 2018 году о начале отдельных выступлений заявили Рожков и Мясников, создавшие собственное шоу «Ваши пельмени». Затем в гастролях «Уральских пельменей» прекратила участвовать Михалкова. В настоящее время в старом составе (но без Нетиевского) артисты собираются лишь для съемок шоу на телеканале СТС.