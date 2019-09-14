13 сентября 2019

Один из самых молодых губернаторов призвал россиян не надеяться на пенсию

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Губернаторская панель. Санкт-Петербург, алиханов антон
Антон Алиханов считает, что нужно откладывать деньги на старость уже сейчасФото: Владимир Андреев © URA.RU

32-летний губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что россияне должны с молодого возраста откладывать деньги на старость и не надеяться лишь на государственную пенсию.

«Я сторонник того, чтобы, — если есть такая возможность, чуть-чуть откладывал бы с зарплаты еще дополнительно, создавая какую-то подушку безопасности на старость… Лучше вложиться либо в банковские вклады, либо — в какие-то облигации, акции, еще во что-то», — рассказал чиновник «Комсомольской правде».

Алиханов также рассказал журналистам о том, что, по его мнению, россияне должны иметь право самостоятельно распоряжаться накопительной частью своей пенсии и тратить ее по своему усмотрению.

«Чем больше свободы у человека, чем он больше принимает самостоятельных решений — относительно того, как ему планировать жизнь, я думаю, ничего плохого в этом нет», — отметил калининградский губернатор.

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© Служба новостей «URA.RU»
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