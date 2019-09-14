Юлия Михалкова уехала от «Уральских пельменей» жить в Москву

Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова пропустила концерт команды в Екатеринбурге по «личным причинам», предположил в беседе с «URA.RU» директор коллектива Евгений Орлов. По его словам, у артистки могли быть более важные дела в Москве.
«Юлия уже давно поселилась в Москве. Видимо решила сконцентрироваться на семейной и личной жизни. Я не полностью в курсе. Отдельные „неучастия“ бывали у всех артистов, так что не переживайте», — сказал «URA.RU» Евгений Орлов.
Дозвониться до самой Юлии Михалковой не удалось — ее телефон выключен. Представитель Михалковой пока не ответил журналисту агентства.
Накануне в Екатеринбурге прошел новый концерт «Уральских пельменей». Зрители сообщили «URA.RU», что раскол в юмористическом коллективе стал еще сильнее — артисты Андрей Рожков и Вячеслав Мясников выступали отдельно от коллег, а Юлия Михалкова и вовсе не участвовала в шоу.