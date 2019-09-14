Украина придумала, как соединить Черное и Балтийское моря

Алексей Гончарук стал премьер-министром в конце августа
Украина рассматривает проекты по строительству водного пути, который соединит Балтийское и Черное моря. Об этом на форуме «Ялтинская европейская стратегия» («YES») заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
По словам политика, строительство пути между морями «абсолютно реально», пишет RT. Киеву необходимо договориться с Польшей и Белоруссией о создании «40 водных путей», а для этого, нужно выстроить «конструктивные отношения» с государствами. «Мы уже начали это делать», — подчеркнул Гончарук.
Алексей Гончарук был избран на должность премьер-министра Украины в конце августа. 35-летний чиновник стал самым молодым специалистом в этой должности в истории страны. Ранее он был заместителем главы офиса президента по экономическим вопросам.