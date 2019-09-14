Украинцы переходят с газа на дрова

Из-за падения уровня жизни жители Украины вынуждены отказаться от газового отопления в пользу дровяного. Об этом в эфире телеканала «112» сообщил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский.
По словам Землянского, на Украине продолжается падение уровня потребления газа, население отказывается от данного топлива. «Отказ от газа — это показатель продолжающегося падения уровня жизни в стране», — заявил эксперт.
За последние пять лет на Украине стремительно повышаются цены на газ для населения, напоминает агентство Nation News. При этом ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что после прекращения транзита российского газа на Украине в госкомпании «Нафтогаз» ожидается коллапс, пишет телеканал 360.