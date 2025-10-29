«Оставьте мультик в покое»: депутат Милонов резко высказался о попытках запретить «Машу и Медведя»
Виталий Милонов призвал прекратить искать врагов там, где их нет
Фото: Владимир Андреев
Депутат Госдумы Виталий Милонов возмущен предложением запретить в России мультфильм «Маша и Медведь». В разговоре с URA.RU парламентарий призвал прекратить искать «врагов» там, где их нет. Отец шестерых детей заявил, что в их семье этот мультфильм знают наизусть.
«Я и мои дети не одобряем эту тему. Оставьте в покое, пожалуйста, "Машу и Медведя". Это один из самых лучших мультиков, которые были сделаны в последнее время. По уровню тем, музыкальности и увлекательности, мне кажется, это самый удачный мультипликационный проект. Не знаю, кто там против, но почему эти же люди не выступали против тошнотворных "Масянь", которых делали разные иноагенты?»
Милонов также ответил на критику того, что в «Маше и Медведе» якобы не заложены традиционные ценности. Депутат отметил, что это русский мультфильм о добре и любви, который учит детей правильному восприятию жизни. «Не обязательно в каждом продукте искать повестку. Это не конструктивно», — резюмировал Милонов.
К слову, российский мультфильм пришелся по душе не только нашим маленьким согражданам. В Китае купили на показ мультсериала и на производство и продажу лицензионных игрушек.
- Попали в сюр!!29 октября 2025 19:22Похоже больше заняться нечем, проблем нет в стране, осталось мультики запрещать
- Юлия29 октября 2025 19:18Хоть один раз в жизни я согласна с Милоновым