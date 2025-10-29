Стало известно, кому перейдет наследство актера Романа Попова
Попов оставил после себя значительное наследство
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актер Роман Попов, знакомый зрителям по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», скончался после тяжелой борьбы с раком головного мозга. Его наследство, вероятно, перейдет супруге и троим детям. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин.
«Если живы оба родителя, которые теоретически могут на что-то претендовать, они откажутся в пользу внуков», — рассказал Бенхин «Абзацу». Попов, осознавая серьезность своего диагноза, вероятно, позаботился о составлении завещания незадолго до ухода из жизни.
Актер оставил после себя значительное наследство. В его состав входят две квартиры в Москве, недвижимость в Сочи, а также загородный дом в Подмосковье. Особое внимание привлекает таунхаус, который семья артиста пыталась продать за 54 миллиона рублей с целью оплаты затрат на лечение. Однако, покупателя на дом не нашлось.
Последние дни своей жизни Попов провел в реанимации, находился на искусственной вентиляции легких. Прощание с актером назначено на 1 ноября.
