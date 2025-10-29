Стало известно, кому перейдет наследство актера Романа Попова

Попов оставил после себя значительное наследство Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Актер Роман Попов, знакомый зрителям по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», скончался после тяжелой борьбы с раком головного мозга. Его наследство, вероятно, перейдет супруге и троим детям. Об этом сообщил адвокат Александр Бенхин.

«Если живы оба родителя, которые теоретически могут на что-то претендовать, они откажутся в пользу внуков», — рассказал Бенхин «Абзацу». Попов, осознавая серьезность своего диагноза, вероятно, позаботился о составлении завещания незадолго до ухода из жизни.

Актер оставил после себя значительное наследство. В его состав входят две квартиры в Москве, недвижимость в Сочи, а также загородный дом в Подмосковье. Особое внимание привлекает таунхаус, который семья артиста пыталась продать за 54 миллиона рублей с целью оплаты затрат на лечение. Однако, покупателя на дом не нашлось.

Продолжение после рекламы