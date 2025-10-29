Рябков: Встреча Путина и Трампа состоится при наличии содержательной повестки
29 октября 2025 в 19:00
Срочная новость
Фото: © URA.RU
По словам Рябкова, дата и место следующей встречи между Путиным и Трампом будут согласованы после того, как удастся сформировать повестку для переговоров. Информацию передает Интерфакс.
