Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

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Клипарт depositphotos.com, трамп дональд
Дональд Трамп признал, что сын террориста №1 был ликвидирован американцамиФото: depositphotos.com

Сын первого эмира запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена Хамза был убит американскими военными. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Операция проводилась в границах Афганистана и Пакистана. Потеря Хамзы бен Ладена не только оставит „Аль-Каиду“ без важного и символичного лидера, но и подорвет действия организации», — приводит Reuters выдержку из выступления американского президента.

В августе телеканал NBC сообщал, что Хамза бен Ладен был ликвидирован. Однако тогда лидер США не комментировал эту информацию.

Хамза бен Ладен предположительно родился в 1989 году. Его отец переехал в Афганистан через семь лет и объявил войну США. Хамза следовал за отцом и появлялся в пропагандистских роликах «Аль-Каиды». Самого Усаму бен Ладена уничтожили в ходе спецоперации американского спецназа в Пакистане в 2011 году, передает RT.

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