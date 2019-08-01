Американцы сообщили о смерти сына террориста №1 Усамы бен Ладена

Усама бен Ладен (справа) стал террористом №1 после теракта с башнями-близнецами в США Фото: Hamid Mir / CC BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Власти США получили информацию о смерти сына террориста Усамы бен Ладена — Хамзы.

«По данным трех официальных лиц США, Соединенные Штаты получили сведения о том, что сын и потенциальный преемник лидера „Аль-Каиды“ (запрещена в РФ — ред.) Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен мертв», — сообщило NBC.

Чиновники не знают, где и когда умер сын террориста, которого называли главным организатором теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, уточняет телеканал 360. Глава США Дональд Трамп на вопрос о Хамзе бен Ладене сказал, что не хочет комментировать информацию.

Хамза бен Ладен предположительно родился около 1989 года. Его отец переехал в Афганистан в 1996 году и объявил войну США. Хамза следовал за отцом и появлялся в пропагандистских роликах «Аль-Каиды». Усаму бен Ладена уничтожили в ходе спецоперации американского спецназа в Пакистане в 2011 году, напоминает «Национальная служба новостей».