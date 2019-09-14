Западноевропейские православные церкви присоединились к РПЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молебен в Храме на Крови по случаю привоза в Екатеринбург Иконы Божьей Матери Державная, вера, христианство, священнослужитель, православие, рпц, религия, культ, русская православная церковь, духовенство, клир
Архиепископия приходов русской традиции была вынуждена подчиняться КонстантинополюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял в каноническое единство западноевропейские приходы, подчинявшиеся Константинополю. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

«Члены синода постановили принять архиепископа западноевропейских приходов русской традиции Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата с титулом „Дубнинский“. Ему поручено управление упомянутыми приходами», — говорится в сообщении.

Западноевропейские приходы были сформированы русскими эмигрантами в 1930-е годы, уточняет «Царьград». Из-за антиклерикальной политики СССР они вынуждено перешли в зону ответственности Константинопольского патриархата. В начале сентября Генасамблея западноевропейской Архиепископии приходов русской традиции проголосовала за воссоединение с РПЦ, передает RT.

Расскажите о новости друзьям
Культура Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...