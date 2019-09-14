Западноевропейские православные церкви присоединились к РПЦ

Архиепископия приходов русской традиции была вынуждена подчиняться Константинополю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял в каноническое единство западноевропейские приходы, подчинявшиеся Константинополю. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

«Члены синода постановили принять архиепископа западноевропейских приходов русской традиции Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата с титулом „Дубнинский“. Ему поручено управление упомянутыми приходами», — говорится в сообщении.